РИАМО - 2 мая. С начала этого года предприниматели воспользовались онлайн-продуктами на портале малого бизнеса Москвы более 21 тысячи раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«На портале сейчас доступно больше 20 онлайн-услуг, сервисов и программ дистанционного обучения. Они упрощают многие бизнес-процессы, помогая москвичам в открытии и ведении своего дела. Мы видим их востребованность и продолжим их развивать», - сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Самыми популярными среди бизнесменов с начала года были программы «Онлайн-академия МБМ» и «Индивидуальная траектория развития». Ими заинтересовались 6,6 тысячи новых пользователей.

Кроме того, на портале востребованы услуги «Законодательный бизнес-дайджест» (порядка 6 тысяч запросов) и «Консультация» (свыше 1,8 тысячи запросов), а еще сервисы «Проверка контрагентов» (около 1,5 тысячи запросов) и «Формирование налоговой декларации по УСН» (свыше 1,2 тысячи запросов).

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин уточнил, что на портале малого бизнеса также выстраивается сеть коммерческих онлайн-продуктов. Например, на сегодняшний день здесь можно выбрать выгодное предложение от банка для расчетно-кассового обслуживания своего дела или подать заявку на открытие счета.

Он добавил, что также на портале можно узнать о возможностях бухгалтерских, маркетинговых и закупочных сервисов.

Предпринимателю, которых хочет воспользоваться коммерческими онлайн-сервисами на mbm.mos.ru, необходимо пройти регистрацию или авторизацию в личном кабинете, а затем перейти в раздел сайта «Полезные инструменты для бизнеса от партнеров».

Еще на портале mbm.mos.ru можно узнать о мерах поддержки предпринимателей в мегаполисе - субсидиях, льготных займах, льготной аренде и многих других.