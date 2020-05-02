РИАМО - 2 мая. В лесном массиве Кубинки городского округа Одинцово обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, теперь он не представляет угрозы жизнедеятельности, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 19:40 1 мая от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ по адресу: городской округ Одинцово, сельское поселение Кубинка, СНТ «Сюрппиз», лесной массив», - говорится в сообщении.

Силами ОМВД Одинцовского округа выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 3 мая.