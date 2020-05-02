РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 2 мая. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего на территории округа зафиксировано 192 подтвержденных случая, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

«Ранее количество заболевших в Щелкове составляло 183 человека, за прошедшие сутки выявлено девять больных. Сейчас эта цифра составляет 192 человека», - говорится в сообщении.

На данный момент в регионе зафиксировано 12 507 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 74 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 109 человек.

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается граждан пенсионного возраста. При этом следует избегать мест массового скопления людей, а при посещении магазинов использовать защитную маску и перчатки.

По всем вопросам, касающимся коронавируса, жители городского округа Щелково могут обратиться по телефону областной горячей линии: 8(800)550-50-30, или по телефону горячей линии главного врача Щелковской областной больницы: 8(968)003-22-44.

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Текстовая трансляция

2 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9623 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 807 заболевших. В Москве - 5358.

- Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве составляет около 2% населения города. Удалось почти в два раза увеличить выявляемость инфекции.

- В Москве за минувшие сутки от Covid-19 вылечились 608 человек. Всего за период пандемии вылечились 6374 человека.

- В столице умерли еще 37 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За весь период в городе скончались 695 человек с Covid-19