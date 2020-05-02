РИАМО - 2 мая. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, воздух может прогреться до плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 14-16, по области до 12-17 градусов. Ветер восточный 3-8 метра в секунду», - отмечается в материале..

Относительная влажность воздуха будет около 40%. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия вполне благоприятные: атмосферное давление в пределах нормы, температура воздуха немного ниже привычных значений. У людей не должно возникнуть каких-либо метеопатических реакций.

Ухудшение состояния может начаться у людей, склонных к аллергическим реакциям. В Москве и Подмосковье продолжается цветение растений, пыльца и фитонциды могут спровоцировать развитие аллергии. Людям, страдающим аллергией, необходимо при выходе на улицу надевать маску, а антигистаминные препараты всегда держать под рукой.