РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В городском округе Балашиха за минувшие сутки выявили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, число заразившихся выросло до 498, сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области, посвященном эпидемситуации в регионе.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 797 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 12 507 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 458 человек выписали домой из стационаров, 109 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 498 случаев заболевания зафиксировали в Балашихе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 30 апреля, в городском округе было зафиксировано 477 заболевших коронавирусом.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30. Специалисты ответят на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

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- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.