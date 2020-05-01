РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мая. Пятьдесят шесть новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в подмосковном Красногорске за сутки, сообщает областной оперштаб по Covid-19.
«В Подмосковье за сутки выявлено 797 новых случаев заражения Covid-19. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 610», - говорится в сообщении.
По состоянию на 30 апреля, в горокруге насчитывалось 554 случая заражения коронавирусом.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 12 507 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
1 МАЯ
- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье
- Самые важные новости дня в карточках
- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.
Носите ли вы медицинскую маску?
- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона
- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.
- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.
- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».
- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии