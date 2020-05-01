РИАМО - 1 мая. За прошлую неделю сотрудники Гостехнадзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья пересекли 106 случаев нарушения режима самоизоляции, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Сотрудники Гостехнадзора нашего министерства за апрель провели в регионе более 100 рейдов. Только за прошедшую неделю выявлено и пресечено 106 нарушений режима самоизоляции и выписано штрафов на сумму 424 тысячи рублей», - сказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

При самоизоляции поездки на автомобиле или другом транспортном средстве, включая мотоциклы, скутеры, квадроциклы и другую технику без соответствующего пропуска является нарушением.

Сотрудники Гостехнадзора совместно с правоохранительными органами имеют право остановить транспортное средство, ознакомиться с документами водителя и пассажира, а также со сведениями, подтверждающими цель поездки, при нарушении выписать штраф.

«За нарушения режима самоизоляции без веской причины установлен штраф. Гражданам - 4 тысячи рублей, должностным лицам - от 30 тысяч, юридическим лицам - от 200 тысяч рублей. В дни майских праздников на территории Подмосковья введено усиленное патрулирование. Под контроль, в первую очередь, попадут леса, водоемы и другие зоны отдыха с целью недопущения разведения костров и организации пикников», - подчеркнул Разин.

Сотрудники управления Гостехнадзора Минсельхозпрода региона также осуществляют мониторинг работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и товаров первой необходимости.

На майские праздники для контроля соблюдения режима самоизоляции в Московской области планируется ежедневно задействовать свыше 5,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов и около 700 сотрудников органов государственной власти.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

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- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

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