РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. На территории городского округа Мытищи выявили еще десять случаев коронавирусной инфекции, всего в муниципалитете 496 заразившихся, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 797 случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 12 507 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 109 человек. Выздоровели и выписались 458 человек. В городском округе Мытищи выявили 496 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории городского округа Мытищи 30 апреля составляло 486.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

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- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

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