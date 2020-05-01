РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мая. В Домодедове за сутки выявили 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 270 человек, сообщается на странице «Коронавирус. Оперштаб Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

В Подмосковье за сутки выявили 797 новых случаев коронавируса.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 270 (+74)», - говорится в сообщении.

По данным на 30 апреля, в городском округе было выявлено 196 случаев заболевания коронавирусом.

Всего в Московской области выявлено 12 507 случаев заражения, 458 человек выздоровели, 109 скончались.

Жителей призывают соблюдать режим самоизоляции и не покидать дом без веской причины. Для поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск. При симптомах ОРВИ нужно вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.