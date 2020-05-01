РИАМО - 1 мая. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало концессионное соглашение о создании и реконструкции объектов наружного освещения в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы Мининвеста.

Партнером в рамках соглашения стала компания «БЛ Инжиниринг». Концессионер за свой счет выполнит проектирование, создание и реконструкцию городского освещения, а также будет эксплуатировать установки наружного освещения на территории городского округа Электросталь. Соглашение действует в течение 15 лет.

«До конца текущего года будет заменено 6 тысяч опор неэффективного осветительного оборудования, создано порядка 1 тысячи новых точек освещения и 16 пунктов нового оборудования системы управления, заменено 120 существующих шкафов питания с установкой автоматизированной системы управления освещением», - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории муниципалитета запланировано создание единого ситуационного центра мониторинга и управления наружным освещением, а также замена 60 километров электросетей.

«Общий объем инвестиций концессионера за первый год составит 300 миллионов рублей. Компенсация из бюджета Московской области составит 80 миллионов рублей. Экономия электроэнергии от реализации проекта составит не менее 60%, что позволит муниципальному образованию снизить затраты на электричество», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.