РИАМО - 1 мая. В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией на всех станциях метро и Московских центральных диаметров зафиксировали входные двери в открытом положении, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Такая мера призвана помочь пассажирам соблюдать меры предосторожности. Кроме того, открытые двери обеспечивают увеличение воздухообмена и естественную вентиляцию на станциях.

«Ежедневно сотрудники проводят санобработку поездов и станций. На станциях каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры – помимо дверей павильонов обработку проходят кассовые блоки, аппараты по продаже билетов, скамейки, урны, турникеты, эскалаторы и лифты», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В Москве по 11 мая включительно продлили режим самоизоляции, гражданам нужно оставаться дома, а выходить можно только по веской причине. Для поездок на общественном транспорте, в том числе метро, нужны цифровые пропуска с привязанными транспортными картами.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.