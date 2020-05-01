РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В подмосковных Люберцах за минувшие сутки выявили 37 новых зараженных коронавирусом, всего в округе 709 пациентов с Covid-2019, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.

«В городском округе Люберцы выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в округе 709 заболевших», - говорится в сообщении.

В Дзержинском выявили 12 новых зараженных, всего в городском округе 160 заболевших. В Котельниках за сутки инфекцию выявили у восьми человек, всего там зафиксирован 131 случай Covid-2019.

В регионе все жителя должны соблюдать режим самоизоляции.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Обновлена карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.