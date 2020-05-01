РИАМО - 1 мая. В первой половине мая на Московских центральных диаметрах изменяется расписание электропоездов из-за сильного снижения пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«На МЦД-2 с 1 по 11 мая включительно ежедневно с 10:30 до 13:30 не будет движения поездов на центральном участке Курская – Дмитровская. С 13:30 до 18:25 на этом отрезке железной дороги будет открыт только один путь для поочередного пропуска поездов в оба направления, в связи с чем увеличится интервал между ними», - говорится в сообщении.

Строители проведут очередной этап работ по реконструкции участка Каланчевская – Курская. В настоящее время они занимаются контактной сетью, подпорными стенами, путепроводом на улице Казакова, временной платформой и мостом на Каланчевской.

Этот участок один из самых сложных и важных, его развитие необходимо сразу для двух диаметров – МЦД-2 и будущего МЦД-4.

На МЦД-1 на участке Марк – Лобня со 2 по 5 и с 9 по 11 мая включительно закроют для движения поездов один путь, чтобы провести ремонт. Это необходимо для безопасности и поддержания скоростного режима. На участке организуют реверсивное движение по одному пути, поэтому часть рейсов отменят, поезда будут следовать с увеличенным интервалом.

Такой способ ремонта позволит провести работы за короткий промежуток времени, а не растягивать их на длительный период, сопровождаемый регулярными изменениями в расписании.

6, 7, 8 и 12 мая поезда первом МЦД будут курсировать по графику рабочего дня.