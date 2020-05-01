РИАМО - 1 мая. В Москве с 3 мая будут закрыты некоторые вестибюли 45 наименее востребованных пассажирами станций подземки, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«С учетом предыдущих закрытий эти меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало меньше в разы. Сами станции продолжат работать, вход в метро и выход в город будет возможен через расположенные в непосредственной близости и продолжающие свою работу соседние вестибюли», - говорится в сообщении.

С 3 мая не будут работать вестибюли станций «Свиблово» и «Ботанический сад» Калужско-Рижской линий, так как в утренний час пик через каждый из них из-за режима самоизоляции проходит меньше 230 человек.

Также временно будет закрыт второй вестибюль станции «Мякинино», через него за один час проходит порядка 20 пассажиров.

Поезда метро по всем веткам курсируют по графику рабочего дня. Это помогает пассажирам соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.