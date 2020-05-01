РИАМО - 1 мая. В Кремле заявили, что охране здоровья президента России Владимира Путина уделяется особое внимание, он защищен по максимуму, передает Nation News.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что меры по охране здоровья главы государства от коронавируса были усилены.

«Песков уточнил, что здоровью Путина уделяется особое внимание после заражения премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом», - отмечается в материале.

На данный момент Мишустин находится под наблюдением медиков. Ранее у него выявили коронавирус.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 7933 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

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