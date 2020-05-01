РИАМО - 1 мая. Инфицированных с легкой формой коронавируса в Однцовском городском округе разместят на базе санаториев и реабилитационных центров, всего для таких пациентов создадут более тысячи койко-мест, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В городском округе продолжают принимать усиленные меры по расширению коечного фонда.

«За два дня мы увеличим коечный фонд для так называемых легких больных на 1056 мест. Места эти создаются на базе наших санаториев, пансионатов и реабилитационных центров», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он уточнил, что на такие койки будут госпитализировать больных, у которых нет серьезных осложнений и которым не требуется специализированная врачебная помощь.

Создание новых коечных мест ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря своевременно принимаемым мерам в муниципалитете удается сдерживать распространение коронавируса.

Иванов подчеркнул, что главная задача на сегодняшний день – продолжать действовать на опережение.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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