Как из Москвы уехать на дачу в другой регион: нужен ли пропуск

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В Тульской области с 30 апреля введен режим цифровых пропусков, въехать на территорию региона без цифрового кода получится.

По данным государственно-правового комитета Тульской области, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией гражданам, прибывающим в Тульскую область, и гражданам, путь следования которых проходит по территории области, необходимо иметь цифровой пропуск, а также справку о месте работы или справку о разъездном характере работы (если вы едете в данный регион по работе).

Согласно постановлению правительства Тульской области, с 09:00 30 апреля 2020 года въезд граждан на территорию Тульской области и выезд за ее пределы подтверждается цифровым пропуском, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Использование транспортного средства для въезда граждан на территорию Тульской области и выезда за ее территорию допускается при условии наличия у них пропуска.

Граждане, въезжающие в Тульскую область с территории других субъектов России, оформляют цифровой пропуск посредством Единого портала госуслуг или Мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Цифровые пропуска, оформленные в порядке, установленном органами власти соответствующего субъекта РФ, могут использоваться для въезда на территорию Тульской области и выезда из нее только в соответствии с предусмотренными целями их оформления, а именно:

- трудовая деятельность или оказание услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам (пропуск оформляется работодателем или гражданином самостоятельно, в последнем случае нужна одна из указанных выше справок с работы), срок действия пропуска – 24 часа, без ограничений по количеству поездок;

- получение медицинской помощи (при наличии направления медицинской организации), срок действия – 24 часа, количество пропусков в неделю не ограничено;

- поездки по личным и семейным делам (в том числе на дачу), срок действия цифрового пропуска – 24 часа.

Кроме того, въезжающих могут выборочно проверить на коронавирус. Люди, прибывшие из других регионов, должны уйти в самоизоляцию на 14 дней.

Данные ограничения действуют до особого распоряжения.