Как из Москвы уехать на дачу в другой регион: нужен ли пропуск

Пропуск, справки или самоизоляция
Накануне майских праздников многие водители Московского региона столкнулись с проблемами при пересечении границ соседних с Подмосковьем областей, на дорогах образовались пробки.
Власти некоторых регионов ввели определенные ограничения на въезд и перемещение для иногородних граждан в целях борьбы с распространением коронавируса. В ряде областей въезжающим из других регионов нужно иметь цифровой пропуск, справку с работы либо справку о состоянии здоровья, а также самоизолироваться на 14 дней.
Как отметили в мэрии Москвы, если дача находится за пределами Москвы и Подмосковья, то вместе с московским (или подмосковным) пропуском дачникам может понадобиться пропуск для поездки по данному региону.
Так, в некоторых областях будут действовать пропуска, оформленные через Единый портал Госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги Стоп Коронавирус» с личной целью (в данном случае, поездка на дачу). Где-то потребуется оформить пропуск через другие ресурсы.
О том, какие требования ждут дачников из Москвы и Подмосковья при въезде в соседние регионы, читайте в материале РИАМО.
Тульская область
В Тульской области с 30 апреля введен режим цифровых пропусков, въехать на территорию региона без цифрового кода получится.
По данным государственно-правового комитета Тульской области, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией гражданам, прибывающим в Тульскую область, и гражданам, путь следования которых проходит по территории области, необходимо иметь цифровой пропуск, а также справку о месте работы или справку о разъездном характере работы (если вы едете в данный регион по работе).
Согласно постановлению правительства Тульской области, с 09:00 30 апреля 2020 года въезд граждан на территорию Тульской области и выезд за ее пределы подтверждается цифровым пропуском, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Использование транспортного средства для въезда граждан на территорию Тульской области и выезда за ее территорию допускается при условии наличия у них пропуска.
Граждане, въезжающие в Тульскую область с территории других субъектов России, оформляют цифровой пропуск посредством Единого портала госуслуг или Мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Цифровые пропуска, оформленные в порядке, установленном органами власти соответствующего субъекта РФ, могут использоваться для въезда на территорию Тульской области и выезда из нее только в соответствии с предусмотренными целями их оформления, а именно:
- трудовая деятельность или оказание услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам (пропуск оформляется работодателем или гражданином самостоятельно, в последнем случае нужна одна из указанных выше справок с работы), срок действия пропуска – 24 часа, без ограничений по количеству поездок;
- получение медицинской помощи (при наличии направления медицинской организации), срок действия – 24 часа, количество пропусков в неделю не ограничено;
- поездки по личным и семейным делам (в том числе на дачу), срок действия цифрового пропуска – 24 часа.
Кроме того, въезжающих могут выборочно проверить на коронавирус. Люди, прибывшие из других регионов, должны уйти в самоизоляцию на 14 дней.
Данные ограничения действуют до особого распоряжения.
Тверская область
В Тверской области цифровые пропуска необходимо оформлять для въезда лишь в четыре города – Конаково, Удомля, ЗАТО Солнечный и Озерный, согласно постановлению губернатора Тверской области.
Пропуск необходимо иметь и водителю, и пассажирам. Для пассажиров электричек пропуск не требуется.
Наличие пропуска проверяется на КПП при въезде. Если пропуск отсутствует, его можно оформить онлайн прямо на месте. Сделать это можно через интернет. Например, пропуск в Конаково оформляется через сайт.
Действует четыре вида пропусков – рабочий, медицинский, семейный (если родственники проживают в данном муниципалитете) и на иные цели (в том числе на дачу). Последний вид пропуска – единоразовый (действует один календарный день, можно оформлять не более одного раза за две календарных недели). Остальные пропуска – многоразовые.
При оформлении пропуска на иные цели необходимо указать:
- ФИО;
- номер транспортного средства (только три цифры, без букв)
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- выбрать дату въезда на территорию города;
- указать цель въезда;
- маршрут (адрес места проживания и фактический адрес места назначения).
Важно: выдача пропусков – с 08:00 до 20:00, время обработки заявки занимает 48 часов с момента подачи, поэтому об этом лучше позаботиться заранее.
При оформлении семейного пропуска также потребуется прикрепить документы, подтверждающие родство с гражданином, проживающим в данном городе, и документы, подтверждающие регистрацию родственника на данной территории.
Пропуск (QR-код) придет на электронную почту. Его нужно предъявить на КПП.
При оформлении рабочего пропуска необходимо указать наименование и ИНН работодателя, а также прикрепить копию (фото) трудовой книжки; трудового договора или справки с места работы. Форма для оформления медицинского пропуска здесь.
Жителям и гостям Тверской области также рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте.
За что могут оштрафовать в период самоизоляции в Московском регионе>>
Рязанская область
Граждане, приезжающие в Рязанскую область из других регионов, в том числе дачники, обязаны самоизолироваться на две недели.
Согласно распоряжению губернатора Рязанской области, необходимо «принять все доступные меры по самоизоляции по месту жительства, (пребывания) либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, сроком на 14 календарных дней со дня прибытия в место назначения на территории Рязанской области (за исключением граждан, прибывших (убывших) в служебную командировку)».
Кроме того, нужно сообщить о своем прибытии по горячим линиям администраций муниципальных районов и городских округов Рязанской области по месту пребывания или жительства.
Ивановская область
В Ивановской области все прибывающие иногородние граждане также должны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Сотрудники ГИБДД на въездах в область проводят массовые проверки автомобилистов. Если вы приехали из другого региона, вас внесут в специальную базу, а в случае нарушения самоизоляции – оштрафуют.
Смоленская область
Такие же правила действуют в Смоленской области. Жители других регионов, приезжающие в Смоленскую область, обязаны самоизолироваться на две недели.
Граждане, не зарегистрированные по месту жительства на территории Смоленской области, прибывшие на ее территорию из других субъектов РФ с неблагоприятной обстановкой по коронавирусной инфекции, должны обеспечить самоизоляцию на дому (в месте пребывания) на 14 дней после прибытия в регион и сообщить свои данные на горячую линию Роспотребнадзора по телефону: 8 (4812) 27-10-95, сообщили в областной администрации.
Владимирская область
Во Владимирской области цифровые пропуска вводятся с 5 мая 2020 года. Они потребуются в первую очередь местным жителям, которые продолжают ходить на работу. В целом система пропусков схожа с московской и подмосковной.
Дачникам нужно оформить цифровой пропуск либо взять с собой документы на участок. Пропуск будет действовать 24 часа и выдается не более двух раз в календарную неделю. Оформить пропуск можно через Госуслуги или приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».
Как сообщается на сайте обладминистрации, в случае «следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома оформляется цифровой пропуск либо представляются документы, устанавливающие или удостоверяющие право гражданина или его близких родственников, признаваемых таковыми в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, на земельный участок, здания, строения, сооружения, предназначенные для целей ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома».
О том, потребуется ли специальный пропуск жителям других регионов, не уточняется. На всякий случай, стоит взять с собой, помимо московского или подмосковного пропуска, документы на участок.
Если вам нужно навестить пожилого родственника старше 65 лет, проживающего во Владимирской области, также оформляется цифровой пропуск либо справка государственного учреждения социальной защиты населения Владимирской области по форме, утвержденной администрацией области (на срок 24 часа не более двух раз в календарную неделю).
Ярославская область
В Ярославской области система пропусков пока тестируется, их могут ввести исходя из того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
При этом в период майских праздников усилен контроль на границах области, сообщил в соцсетях губернатор Дмитрий Миронов. Правоохранители будут проверять въезжающих на территорию региона и выезжающих из него.
Соответственно, жителям Московского региона нужно будет оформить пропуск в своем регионе на поездку в личных целях привычным способом.
Калужская область
В Калужской области пропускного режима пока нет. В связи с ожидающимся массовым притоком дачников и туристов в майские праздники областные власти решили усилить контроль за соблюдением ограничительных мер на территории региона. В частности, запрещено собираться группами на природе, это будет строго пресекаться.
Дачникам из Москвы или Московской области стоит оформить обычный разовый пропуск на поездку в иных целях.
Как подготовить автомобиль к поездке после простоя во время самоизоляции>>
Липецкая область
В Липецкой области у вас могут попросить справку о состоянии здоровья. Эта мера принята в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.
По информации Управления информационной политики Липецкой области, гражданам, прибывающим в Липецкую область, а также гражданам, чей путь следования проходит по ее территории, необходимо иметь справку, свидетельствующую об отсутствии у них подтвержденной новой коронавирусной инфекции (2019-nCov). Данные ограничения действуют до особого распоряжения властей.
Общие требования к пропускам
Цифровой пропуск не требуется оформлять на детей младше 14 лет. Их должны сопровождать родители или законные представители.
Основаниями для аннулирования цифрового пропуска могут быть:
1) представление при оформлении цифрового пропуска недостоверных сведений;
2) использование цифрового пропуска с нарушением установленных требований;
3) нарушение правил поведения, установленных в период действия режима повышенной готовности.
Как оформить пропуск жителям Московского региона
Москвичи могут оформить пропуск через mos.ru, по СМС на номер 7377 (автоматически сформировать запрос для отправки по СМС поможет приложение «Моя Москва») и по телефону единой справочной: +7 (495) 777–77-77. Подать заявку на оформление пропуска нужно не позже, чем за пять часов до выезда.
При этом на mos.ru подать заявку можно как на текущий день, так и на ближайшие два дня, когда планируется поездка. Через другие ресурсы заявка подается строго в день поездки.
Жители Подмосковья оформляют цифровые пропуска через Единый портал госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус» (ссылки для скачивания можно найти здесь) или по СМС на короткий номер 0250.
За что могут аннулировать цифровой пропуск в Москве. Разъяснения мэрии>>
Куда обращаться в случае проблем
В случае возникновения вопросов по оформлению пропусков через Единый портал госуслуг (gosuslugi.ru) или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус», необходимо обращаться в службу техподдержки по телефонам:
- бесплатный номер по России: 8-800-100-70-10;
- для звонков из-за границы: +7-495-727-47-47;
- для мобильных телефонов: 115.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии