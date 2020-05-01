РИАМО - 1 мая. В подмосковном главке МВД России отчитались о готовности личного состава к обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности в майские праздники, в регионе увеличили число нарядов сотрудников полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«С целью недопущения нарушений режима самоизоляции на территории Московской области увеличено количество нарядов сотрудников полиции. Полицейские продолжат проверять цифровые пропуска у водителей транспортных средств и лиц, находящихся на улице», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она отметила, что за допущенные нарушения установленных в регионе ограничительных мер правонарушителей будут привлекать к ответственности в соответствии с законодательством.

Петрова также призвала граждан соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома.

В Подмосковье режим самоизоляции продлен по 11 мая включительно. Для поездок на транспорте нужно оформить цифровые пропуска.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.