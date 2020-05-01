РИАМО - 1 мая. В Подольске, Домодедове и Красногорске за минувшие сутки зарегистрировали больше всего в Московской области новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперативный штаб.

В регионе за сутки было выявлено 797 случаев коронавирусной инфекции.

В Подольске зафиксировали 134 новых случая Coivd-19, в Домодедове – 74, в Красногорске – 56.

В Раменском округе зафиксировали 47 новых случаев заражения, в Люберцах – 37, в Ленинском округе – 35, в Королеве – 33, в Коломенском округе – 29.

С начала пандемии в регионе было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Подмосковье. Из них 1052 пациента из столицы.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.