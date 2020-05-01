РИАМО - 1 мая. Онлайн-заседание комиссии по рассмотрению споров о кадастровой оценке при министерстве имущественных отношений Московской области пройдет 7 мая, начало в 11:00, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«За время самоизоляции состоялось уже три онлайн-заседания, на которых рассмотрены более 100 заявлений жителей Подмосковья. Комиссии проходят в формате вебинара, когда обе стороны могут вести диалог с помощью интернет-технологий, соблюдая правила безопасности», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Принять участие в вебинаре можно после регистрации по ссылке.

Следующее онлайн-заседание комиссии пройдет 21 мая. Документы на него можно подать уже сейчас через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) с помощью услуги «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости».

Для подачи заявления на комиссию необходимы следующие документы: заявление, копия документа, удостоверяющего личность заявителя, выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра, выписка из ЕГРН об основных характеристиках объекта недвижимости в форме электронного документа, который заказывается на сайте Росреестра.

Также понадобится отчет об оценке рыночной стоимости объекта, отчет об оценке рыночной стоимости объекта в бумажном виде (его нужно направить почтой по адресу: 143407, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, с приложением копии заявления с РПГУ после снятия режима самоизоляции).

Могут потребоваться дополнительные документы. По любым вопросам можно обратиться к куратору услуги на портале РПГУ и задать ему вопрос по оформлению документов.