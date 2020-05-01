РИАМО - 1 мая. В Одинцовском городском округе управляющие компании регулярно проводят дезинфекцию подъездов, в работах на 6077 объектах задействованы 1218 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Работники УК обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, в том числе и в кабинах. Также обеззараживается пол, потолок, стены подъездов на первом этаже, входную группу.

«В каждом подъезде размещен график проведения дезинфекции и листовки о мерах профилактики коронавирусной инфекции с телефонами горячих линий. До каждой организации доведен регламент санитарной обработки подъездов. Сотрудники управляющих компаний применяют распылители, работают в масках и перчатках», - сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

Контроль за дезинфекцией ведется с применением специального мобильного приложения. В среднем исполнение задач составляет в день порядка 90-93%.

Сотрудники управляющих компаний также регулярно помогают выносить мусор из квартир жителей, которые находятся на карантине, среди них люди, заразившиеся коронавирусом и переносящие болезнь в легкой форме.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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