РИАМО - 1 мая. Главный врач инфекционной клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что медики выявили новый симптом, говорящий о наличии в организме штамма Covid-19, сообщает Nation News.

«У заболевших пневмонией коронавируса сотрудники учреждения заметили характерные высыпания на теле и руках», - говорится в сообщении.

По словам Проценко, данный симптом может говорить о мутации коронавируса. Но сейчас это нужно исследовать, опираясь на опыт медиков по всему миру.

В столице с начала пандемии было выявлено 57 300 случаев коронавирусной инфекции.

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1 МАЯ

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