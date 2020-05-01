РИАМО - 1 мая. Большинство жителей России будут проводить майские праздники у себя дома или на даче из-за режима самоизоляции, сообщает Газета.ru.

Опрос на данную тему провели на сайте стопкоронавирус.рф, в его каналах в мессенджерах Telegram и Viber.

«В опросе приводилось четыре варианта ответа: дом, дача, шашлыки с друзьями или совместные посиделки с друзьями и соседями. Так, от 57% до 63% респондентов в разных мессенджерах отметили, что проведут выходные дома», - говорится в сообщении.

От 26% до 38% опрошенных заявили, что отправятся на дачу с семьей, от 4% до 7% респондентов высказали намерения устроить традиционные шашлыки с друзьями. Еще 1-4% опрошенных планируют принимать гостей дома.

В опросе приняли участие свыше 125,6 тысячи человек.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

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