РИАМО - 1 мая. На территории Одинцовского городского округа в этом году ликвидировано более 1,7 тысячи ям, муниципалитет занял второе метров в Подмосковье по количеству устраненных ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В 2019 году на территории Одинцовского округа проведена масштабная работа по оцифровке ям на внутриквартальных дорогах и в дворовых проездах – выявлено 7014 ям. С 1 апреля этого года с помощью мобильного приложения «СКПДИ. Ямы во дворах» ведутся работы по устранению данных дефектов.

«В Одинцовском округе на сегодняшний день устранена уже 1731 яма. Это второй результат в Московской области. Все работы фиксируются в специальном приложении», – сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Он добавил, что наибольшее количество ям выявлено в Одинцове и Звенигороде.

По его словам, что во время режима самоизоляции в Одинцовском округе продолжают приводить территории в порядок.

Так, в рамках месячника благоустройства в муниципалитете планируется высадить более полумиллиона цветов. На сегодняшний день уже высажены 49,8 тысячи цветов вдоль улицы Маршала Неделина и улицы Маршала Жукова, а также на памятных объектах — территории у Вечного огня и у памятника героям Великой Отечественной войны в деревне Мамоново.