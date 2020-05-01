РИАМО - 1 мая. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в мае 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Согласно постановлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева о введении режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса, прием граждан органами власти Московской области проводится в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

Прием проводится с 10:00 до 13:00.

Представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья примут жителей Пушкинского округа 6 мая, Солнечногорска – 13 мая, Балашихи – 20 мая, Домодедова – 8 мая, Котельников – 15 мая, Красноармейска – 27 мая, Лосино-Петровского – 22 мая, Подольска – 29 мая.

Представители министерства ЖКХ региона примут жителей Волоколамского округа 6 мая, Дмитровского округа – 13 мая, Красногорска - 20 мая, Ленинского округа – 27 мая, Серебряных Прудов – 8 мая, Домодедова – 15 мая, Королева – 22 мая, Краснознаменска – 29 мая.

Приемные министерства здравоохранения Московской области будут работать 8 мая – в Зарайске, 27 мая – в Люберцах, 22 мая – в Одинцовском округе, 15 мая – во Власихе, 6 мая - Коломенском округе, 13 мая – в Лобне, 20 мая – во Фрязине, 29 мая – в Черноголовке.

Представители регионального Госадмтехнадзора примут жителей: 13 мая – в Волоколамском округе, 15 мая – в Ленинском округе, 8 мая – в Рузском округе, 18 мая – в Домодедове, 25 мая – в Звездном городке, 6 мая – в Лобне, 17 мая – в Реутове, 22 мая – в Черноголовке.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.

Телефон для справок – 8-498-602-31-13.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы, следует из постановления губернатора.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

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- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

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