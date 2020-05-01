РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. В саду камней Памяти и Славы в Подольске высадили деревья и кустарники выкладывают плиткой дорожки, там еще появятся луговые цветы, сообщил «РИАМО в Подольске» создатель народного проекта Виктор Макаров.

Во дворе дома №11 на улице Генерала Смирнова благоустраивают сад камней в честь 75-летия со Дня Победы. На его территории уже разместили 13 пятитонных камней из городов-героев России и Белоруссии, Донецка и Луганска, одной крепости-героя. Работы по созданию арт-объекта планировалось завершить к 9 мая 2020 года, но из-за пандемии открытие решили отложить.

«В саду камней сделали насыпные холмы, посадили березы, разные виды кленов, акацию, декоративный кустарник, выкладывают плиткой дорожки. В саду не будут косить траву, здесь высадят разнообразные луговые цветы, в том числе колокольчики, будет расти и лаванда. Установят красивые фонари», - сказал Макаров.

Особенность дизайна этого сада - естественный природный ландшафт. Помогает озеленять сад камней Подольский комбинат благоустройства.

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