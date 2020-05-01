РИАМО - 1 мая. С 1 по 11 мая многие городские учреждения в Москве перешли на новый режим работы, это касается поликлиники, аптек загсов и других организаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На особый график обслуживания горожан перешли взрослые и детские поликлиники, женские консультации, аптеки и аптечные пункты, учреждения социальной защиты, загсы и Главархив. Для удобства жителей столицы 11 дежурных центров госуслуг «Мои документы» во всех округах Москвы не изменят режим работы в праздничные дни, также круглосуточно продолжат принимать пациентов амбулаторные КТ-центры», - говорится в сообщении.

Во взрослых поликлиниках прием будет вестись с 09:00 до 16:00 1, 3, 5, 9 и 10 мая, в это же время специалисты смогут оказывать медицинскую помощь на дому. 2, 4 и 11 мая прием во взрослых поликлиниках будет вестись с 09:00 до 18:00. И в это же время будет оказываться медпомощь на дому.

С 6 по 8 мая поликлиники будут работать с 08:00 до 20:00. Вызовы на дом будут осуществляться в это же время.

«Такой режим работы не повлияет на своевременность оказания медицинской помощи на дому пациентам с новой коронавирусной инфекцией и ОРВИ. При наличии необходимости работа выездных служб будет продлена», - отмечается в материале.

Амбулаторные КТ-центры будут вести прием в круглосуточном режиме. Травмпункты при поликлиниках 1 и 9 мая будут работать согласно графику работы медучреждений.

Детские поликлиники будут работать по схожему графику. Так, 1, 3, 5, 9 и 10 мая врачи детских поликлиник будут оказывать помощь на дому до 16:00, а вызовы будут принимать до 15:30. Посетить детскую поликлинику можно будет 2, 4 и 11 мая с 09:00 до 15:00. Помощь на дому будет оказываться в тот же временной период.

С 6 по 8 мая в детских поликлиниках ведут прием с 08:00 до 20:00, вызовы принимают до 15:30, помощь на дому оказывают до 16:00.

С 1 по 11 мая травматологические отделения поликлиник будут работать с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.

Центр соцобслуживания будут работать в период с 1 по 11 мая в формате дистанционной и выездной работы.Удаленно будут доступны консультации по получению социальных услуг, психологическая и юридическая помощь. В электронном виде будут принимать заявки на адресную соцпомощь. При этом в рамках выездной работы москвичам будут помогать решать бытовые вопросы.

В Москве по 11 мая включительно продлен режим самоизоляции. Граждане должны оставаться дома, а выходить только по острой необходимости. Для поездок на транспорте необходимы спецпропуска, к которым нужно привязать номер автомобиля или транспортной карты.