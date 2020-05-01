РИАМО - 1 мая. В этом году из-за ситуации с коронавирусом принять участие в акции «Бессмертный полк» можно прямо из дома, жителям Подмосковья предлагается разместить в окнах фотографии своих родственников, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Также можно 9 мая выйти после 19:00 с изображением воинов ВОВ на балконы и всем вместе спеть «День Победы».

«Накануне праздника у людей, которые пока находятся порознь, как никогда есть потребность в объединении. Мы предлагаем жителям 8 и 9 мая разместить фотографии своих родственников в окнах квартир или домов», - сказала министр культуры региона Елена Харламова

Она высказала уверенность, что данная акция объединит всю Московскую область. А как только будет возможно, все жители региона вместе с бессмертными героями обязательно пройдут по городам и поселкам.

Акция «Бессмертный полк» также пройдет в онлайн-формате. На единой интернет-платформе будет автоматически формироваться видеоряд из фотографий участников ВОВ и их родственников. Желающие поддержать такой интерактивный формат шествия могут загрузить информацию о своих родных на портал «Бессмертного полка России» или на сайт проекта «Банк Памяти».

Трансляция акции «Бессмертный полк — онлайн» запланирована на одноименном портале общероссийского движения, медиаэкранах страны, интернет-платформах.

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