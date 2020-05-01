РИАМО - 1 мая. На улице Лобачевского в Москве произошла дорожная авария с участием автобуса, по предварительной информации, пострадали два человека, сообщается в Twitter-аккаунте столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Сегодня в 17:20 на улице Лобачевского в районе дома 98 произошло ДТП-столкновение автобуса и легкового автомобиля, после столкновения легковой автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в дорожной аварии пострадали два человека.

По факту произошедшего ДТП специалисты уже начали проводить расследование.