РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В филиалах №№1 и 2 Балашихинской областной больницы жителям оказывают экстренную медицинскую помощь в штатном режиме и в полном объеме, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор» на канале «Балашиха 360».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилировании медучреждений, медпомощи, не связанной с Covid-19.

«До окончания действия карантина все плановые операции в стационарах отменены, но филиалы №№1 и 2 Балашихинской областной больницы работают на оказание экстренной медпомощи в штатном режиме. Это касается и травматологии, и неврологии, и кардиологии и других направлений. Экстренная помощь оказывается в полном объеме», - сказал Юров.

Он добавил, что на сегодняшний день терапевты, педиатры и узкие специалисты поликлиник округа работают с пациентами на дому.

«Мы дополнительно выделили машины, передав их в Балашихинскую областную больницу для того, чтобы врачи могли спокойно передвигаться. Минтранс передал порядка 30 автомобилей для оказания амбулаторной неотложной помощи. За прошедший месяц проведено порядка 20 тысяч выездов на территории Балашихи», - пояснил Юров.

По его словам, все, кому требуется медпомощь, вызывают врача на дом. Если человеку потребуется госпитализация или проведение необходимых дополнительных исследований - рентгена, КТ и так далее, его доставляют специалисты или он сам приходит в поликлинику.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы связанные с дистанционным образованием, поддержки бизнеса и другие.