РИАМО - 1 мая. В дни майских праздников в Московской области наблюдается сложный лесопожарный сезон, в эти дни многие граждане выезжают на дачи, чтобы пожарить шашлыки, а некоторые начинают жечь старую траву, лесная служба будет в эти дни работать в усиленном режиме, говориться в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства региона.

Кроме того, ситуация усложняется распространением коронавирусной инфекцией, все граждане в этот период должны соблюдать режим самоизоляции.

«На майские праздники мы вводим режим усиленной работы. У нас будет больше патрулей, чем обычно и они будут сфокусированы в местах массового отдыха граждан. В выходные дни патрулирование будет проводиться в местах традиционного отдыха граждан, например, на лесных территориях около воды и иных местах», - сказал председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

Он уточнил, что нарушителей правил пожарной безопасности в майские праздники будут штрафовать дважды.

«В этом году, если мы увидим, что люди нарушают правила пожарной безопасности в эти дни, то мы будем штрафовать. И штрафовать будем дважды - и за нарушение правил пожарной безопасности, и за нарушение особого режима и режима самоизоляции», - добавил Советников.