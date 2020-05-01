РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. Духовой оркестр МВД России по Московской области поздравил врачей городской клинической больницы Мытищ с Днем Весны и Труда, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

«К 1 Мая - поздравления врачей и пациентов Мытищинской городской клинической больницы. Играет духовой оркестр главного управления МВД России по Московской области», - говорится в сообщении.

1 мая в СССР был праздником рабочих. В Российской Федерации отмечается как День Весны и Труда. Праздник 1 Мая также отмечается во многих странах мира.