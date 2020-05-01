РИАМО - 1 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении из резервного фонда правительства страны 500 миллионов рублей на дополнительные выплаты россиянам, оказавшимся в сложной ситуации за границей, сообщают «Известия».

«Эти средства, как и выделенные ранее 500 миллионов рублей, пойдут на оплату временного проживания, питания и другие неотложные нужды», - говорится в сообщении.

Также данные деньги можно будет использовать для уплаты продления срока действия виз и других документов, разрешающих гражданам РФ находиться в иностранном государстве.

С начала апреля обратно в Россию уже вернулись свыше 170 тысяч человек, а с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

Многие страны закрыли свои границы из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире, исключение делают только для рейсов, которые возвращают людей в страну проживания.

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