РИАМО - 1 мая. Из-за коронавируса и введенного режима самоизоляции в этом году не ожидается роста числа квартирных краж на майских праздниках, однако обезопасить свое жилье все же стоит, сообщают «Известия».

«Карантин внес коррективы — не думаю, что в текущем сезоне у преступников будут шансы без проблем залезть в чужую квартиру. Большинство людей сегодня в крупных городах не имеют возможности покинуть свое жилище надолго. Даже если кто-то выедет, соседи останутся дома — это помешает кражам», — сказал руководитель одного из частных охранных предприятий.

Он также отметил, что меньшее число людей на улицах и усиление патрулей помешает преступникам.

В то же время домовладельцам стоит задуматься о дополнительных средствах безопасности. Например, постановка квартир на сигнализацию — довольно эффективный инструмент защиты имущества.

Также помогают решетки на окнах, потому что проникнуть тихо из-за них преступнику вряд ли удастся.

Как отметил руководитель охранной компании «Цербер», руководитель Консорциума предприятий безопасности «Федеральный центр охраны» Андрей Козеев, несмотря на благоприятный криминологический прогноз на предстоящую неделю, попыток проникновения в жилища, краж, грабежей и разбоев избежать полностью не удастся.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

1 МАЯ

- Более 2 тыс нарушителей самоизоляции выявили в Подмосковье. Рейды проходят во всех муниципальных образованиях региона

- В столице изменили условия для продления проездных на общественный транспорт. Ранее нужно было совершить не более шести поездок в период самоизоляции, сейчас — не более восьми.

- За сутки в России зарегистрировали 7933 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 797 заболевших. В Москве - 3561.

- Около 10 тыс койко‑мест для зараженных коронавирусом появится в парках Москвы. Началась работа на ВДНХ, в Крылатском, Сокольниках, торговом центре «Москва».

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 631 человека, всего в городе от Covid-19 вылечились 5766 пациентов.