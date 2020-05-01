РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мая. Наборы продуктов получат 65 многодетных семей и 24 медицинских работника городского округа Мытищи, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«65 многодетных семей и 24 медика городского округа получат в ближайшие дни продуктовые наборы от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Подмосковья. Такое поручение дал Андрей Воробьев», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавила, что в регионе наборы товаров первой необходимости получат 1,5 тысячи семей.