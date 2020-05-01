РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов Балашихи в апреле выписали более 500 протоколов за нарушение режима самоизоляции, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилировании медучреждений, медпомощи.

«Надзором в плане соблюдения режима самоизоляции обладают несколько органов, один из них – МУ МВД России «Балашихинское», сотрудники которого могут выписывать протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 6 частью 3 КоАП РФ. В апреле на территории округа было выписано порядка 500 таких протоколов. По ним материалы направляются в суд. Когда суды начнут работать, они, соответственно, все будут рассмотрены», – сказал Юров.

Он добавил, что порядка 250 штрафов на 4 тысячи рублей было выписано и Госадмтехнадзором. Большинство из них были выписаны тем лицам, которые злостно не соблюдали режим самоизоляции и в открытую демонстрировали свое отношение к этой ситуации в целом.

Глава Балашихи призвал всех жителей к самоизоляции, так как это единственный инструмент, который позволит числу заболевших не превысить количество выздоровевших в округе.

По словам Юрова, вся задача пропускной системы – не ограничивать права граждан, а прежде всего предложить остаться дома и потерпеть в целях безопасности. Именно поэтому организованы нерабочие дни, а в помощь жителям Балашихи работает огромное количество волонтеров.

«Хочу предложить всем, кто без надобности нарушает режим самоизоляции, пойти и поработать в учреждениях здравоохранения водителями, санитарами, если нет сомнений, что проблема надуманная, и она обойдет стороной. Умирают не только возрастные, но и молодые люди, и пациенты среднего возраста. Проблема действительно существует, и от нашего самосознания зависит очень многое», – заключил Юров.