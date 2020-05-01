РИАМО - 1 мая. Кулинарные мастер-классы известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева в режиме онлайн посмотрели около 280 тысяч человек, трансляции проходили с 25 по 30 апреля в рамках проекта «Открой#Моспром», говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Нам важно познакомить жителей столицы с работой пищевой промышленности. Для обеспечения горожан основными продуктами питания около 50 тысяч человек посещают свои рабочие места, они делают все, чтобы москвичам было комфортно оставаться дома», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



Во время мастер-классов у зрителей была возможность общаться с ведущим и задавать ему свои вопросы о готовке блюд.



«Онлайн-формат моих мастер-классов в рамках проекта «Открой#Моспром» позволил участникам готовить, находясь на собственной кухне – в безопасности. Ведь сейчас самое важное – беречь себя и близких», – добавил Ивлев.



«Открой#Моспром» – это организованный департаментом инвестиционной и промышленной политики проект, который знакомит жителей города со столичной промышленностью в необычных форматах: экскурсии, лекции, мастер-классы и акции.