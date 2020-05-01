РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поздравил жителей Балашихи с Днем Весны и Труда, он пожелал мира и взаимопонимания.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с праздником Весны и Труда, с 1 Мая! Пусть в ваших домах всегда царит мир и взаимопонимание, счастье и улыбки близких. С праздником!» - написал Ефимов в своем Instagram-аккаунте.

Он также пожелал, чтобы удача и успех сопутствовали во всех направлениях деятельности.