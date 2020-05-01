РИАМО - 1 мая. С 1 по 11 мая жителям Московской области строго рекомендовано в местах общего пользования носить маски или респираторы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, следует из постановления губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованного на сайте правительства региона.

«Гражданам в период с 1 мая по 11 мая включительно рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях)», - говорится в документе.

С 12 мая ношение масок или респираторов в общественных местах будет для жителей обязательным.

Министерству инвестиций, промышленности и науки Подмосковья поручено обеспечить производство и поставку масок и иных средств защиты органов дыхания в ГБУ МО «Мособлмедсервис», а также оказывать содействие аптечным организациям региона в приобретении масок и иных средств защиты органов дыхания.

В свою очередь министерство здравоохранения региона должно будет обеспечить наличие масок и иных средств защиты органов дыхания в «Мособлмедсервисе».

До 7 мая в регионе будет разработан порядок льготного обеспечения отдельных категорий граждан масками.

Мониторинг наличия и изменения розничных цен на маски будет проводить управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Такие меры вводятся в регионе в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в Подмосковье подтверждено 12 507 случаев Covid-19.

На период майских праздников в Московской области усилили контроль за соблюдением режима самоизоляции. Жителям нужно находиться дома, а на улицу выходить только в случае крайней необходимости.

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Текстовая трансляция

1 МАЯ

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