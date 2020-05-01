РИАМО - 1 мая. Автомобилистам, которые из-за режима самоизоляции, не воспользовались своими абонементами на проезд по платным участкам трассы М-4 «Дон», в том числе и в Подмосковье, на 50 дней продлили их срок действия, говорится в сообщении пресс-службы компании «Автодор».

«На 50 дней пролонгируютя все абонементы, действующие на 1 мая 2020 года. Кроме того, в интересах пользователей, которые не приобрели новый абонемент на проезд, Госкомпания «Автодор» продлила на 50 дней проездной, срок окончания действия которого был с 1 апреля 2020 года по 30 апреля», - говорится в сообщении.

Речь идет об абонементах на проезде по одним и тем же платным участкам, и для одной и той же категории транспортного средства.

Продление проездных документов произведено автоматически. Проверить срок его действия и остаток числа поездок можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении госкомпании.

Абонементы действуют для транспортных средств первой и второй категорий на платных участках автомобильной дороги М-4 «Дон» в Московской, Тульской, Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.