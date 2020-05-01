РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Волонтеры движения «Милосердие - Подольск» сшили одноразовые маски и стали раздавать их пенсионерам вместе с продуктовыми наборами, а также отправили часть в Дом ветеранов округа, сообщается в группе движения в соцсети «ВКонтакте».

Все чаще звонят в волонтерское движение «Милосердие - Подольск» с просьбой привезти защитные маски, резиновые перчатки и дезинфицирующие средства. Пожилые люди, находящиеся на самоизоляции, особенно нуждаются в помощи, так как в ближайшей аптеке, если они все-таки до нее дойдут, как правило масок нет, или им предлагают их купить за высокую цену.

«Вот и пригодились труды наших волонтеров по пошиву одноразовых масок. Принято решение в передаваемые продуктовые наборы для пенсионеров добавлять маски. Две упаковки сшитых одноразовых масок отправили для раздачи в подольский Дом ветеранов», - говорится в сообщении.

Руководство волонтерского движения поблагодарило добровольцев-мастериц за акцию «Нужна маска». Они сами искали и закупали материал, разрабатывали технологии пошива и сбора готовых изделий.