РИАМО - 1 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому запрещается совершать госзакупки ряда промышленных товаров из иностранных государств, сообщает Nation news.

«Исключения составляют закупки из стран ЕАЭС. Также введенный запрет на поставки из иностранных государств не касается закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, МВД, Нацгвардии и управделами президента», - говорится в сообщении.

Как уточняется в документе, запрещено закупать за рубежом подгузники, блокноты, тетради, оксиды, пероксиды и гидроксиды металлов, перекись водорода, стиральные и моющие средства, химические реактивы общелабораторного назначения.

Всего список товаров включает в себя 174 пункта.