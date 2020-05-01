РИАМО - 1 мая. Эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в этом году в Подмосковье не будет проходить в один день из-за эпидемиологической обстановки, деревья будут высаживать возле памятников героям войны с соблюдением всех мер безопасности до 20 мая, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин отметил, что ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в проведение акции «Лес Победы».

«Акция по-прежнему связана с Победой и лесом, но поскольку мы не можем организовывать массовые мероприятия, то деревья будут посажены возле стел, обелисков, памятников и мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны с соблюдением необходимых мер безопасности», - уточнил Куракин.

На землях лесного фонда региона деревья сажают работники лесхоза, а в населенных пунктах - группы из нескольких человек из администраций муниципалитетов, а также из специализированных служб. Они озеленяют и благоустраивают территории рядом с монументами, высаживают аллеи и скверы.

В 2020 году «Лес Победы» стал частью акции «Сад Памяти», которая стартовала в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Всего в России запланировано высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах человек, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Акция стартовала в середине апреля и продлится до 20 мая.

«На территории Московской области более чем на 500 участках будет высажено свыше 428 тысяч сеянцев и саженцев. Озеленение пройдет вблизи 112 памятников и обелисков, будет заложено порядка 50 памятных аллей», - сказал председатель Комлесхоза Московской области Иван Советников.

Жители региона могут присоединиться к акции, высадив деревья на своем загородном участке и добавив геолокацию на официальном сайте садпамяти2020.рф. Можно также написать в соцсетях пост о том, кому посвящено дерево, разместить фотографию и добавить хэштеги #СадПамятиДома и #ЛесПамятиДома.

Кроме того, региональный Комлесхоз объявил конкурс рисунков в Instagram. Для участия в нем необходимо до 18 мая выложить фото своей работы, сделать короткое описание, поставить хэштег #МойЛесПобеды2020. Победители будут определены 20 мая, их ждут ценные призы.

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