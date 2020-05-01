РИАМО - 1 мая. Московские школьники ушли на каникулы до 11 мая, для того, чтобы они провели время с пользой, были подготовлены разнообразные онлайн-активности, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«Провести свободное время дома с пользой ребята смогут, посетив интересные видеолекции, онлайн-семинары и мастер-классы. Вся информация о них размещена на сайтах образовательных организаций, а также на портале «Школа большого города» в разделе «Афиша увлекательных занятий», где собраны все активности системы столичного образования на период майских каникул», - говорится в сообщении.

Ученики старших классов смогут продолжить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с помощью большого количества тестов и интерактивных образовательных приложений в библиотеке МЭШ. Также в помощь старшеклассникам работает онлайн-сервис самопроверки и самоподготовки «Мои достижения», там можно пройти индивидуальную тренировку по 14 предметам из школьной программы.

Также ученики столичных школ могут вспомнить историю страны, приобщиться к ее героическому прошлому, узнать больше о подвигах своих родных на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, можно принять участие в патриотических онлайн-мероприятиях на сайте московского центра «Патриот. Спорт».