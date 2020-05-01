РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. В поселке Томилино подмосковных Люберец сгорела квартира, при пожаре никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«30 апреля в 11:58 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Булгакова, дом №10», - говорится в сообщении.

В 12:55 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

В тушении участвовали пять единиц техники и 19 человек.