РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. Пожар произошел в бытовке на улице Советская в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в пятницу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого мая в 15:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бытовке по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Советская, дом №81», - говорится в сообщении.

В тушении пожара задействовано 15 человек и 4 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.