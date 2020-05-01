РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мая. В Балашихе ежедневно проводят около 400 бесплатных тестов на новую коронавирусную инфекцию, сообщил глава Балашихи Сергей Юров в эфире телепрограммы «Прямой разговор».

В ходе программы, которую провели 30 апреля в формате видеоконференции с участием городских интернет-сообществ и представителей муниципальных СМИ, Юров ответил на вопросы жителей Балашихи о работе городских медучреждений в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по предотвращению ее распространения, перепрофилировании медучреждений, медпомощи.

«Всего в регионе в сутки делают порядка 7 тысяч тестов на коронавирус. На территории Балашихи силами наших учреждений здравоохранения берется около 400 бесплатных тестов в сутки. Всего через это наблюдение прошло порядка 4 тысяч человек. Это люди, приехавшие из стран с неблагополучной эпидситуацией или контактировавшие с данными людьми. У каждого из них тест берется три раза для того, чтобы понять, болен он, или мы уже можем снять с него наблюдение», - сказал Юров.

Он добавил, что тест делают в амбулаторных условиях. Врачи выезжают на дом к пациенту и делают тест на коронавирус, если у него есть симптомы, в том числе связанные с пневмонией.

«Врачей мы тестируем в случае, если он или его родственники были в контакте с носителем вируса или при вызове врача к пациенту, не связанному с Covid-19 выяснялось, что он заражен коронавирусом. На сегодняшний день у нас два врача с диагнозом Covid-19. Он подтвердился у них уже более 10 дней назад, протекал без симптомов. В ближайшее время рассчитываем, что с них карантин будет снят и они вернутся на работу», - сказал Юров.

В ходе программы глава Балашихи также ответил на вопросы медицинской помощи, не связанной с Covid-19, дистанционного образования, поддержки бизнеса и другие.

Из-за развития пандемии коронавируса Юров провел такую беседу в эфире телеканала «Балашиха 360» по видеосвязи во второй раз.

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1 МАЯ

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