РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем Весны и Труда, он пожелал отличного настроения и крепкого здоровья.

«Мир! Труд! Май! Уважаемые подольчане! От всей души поздравляю с Днем Весны и Труда. Времена меняются, но суть праздника остается неизменной - это символ единства людей, трудолюбие, взаимовыручка и любовь к Родине. Сердечно желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. С праздником! С Первомаем!» - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он выразил уверенность, что всем вместе можно преодолеть все трудности и невзгоды.