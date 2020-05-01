РИАМО - 1 мая. В Московской области к несению службы приступили более 100 сотрудников специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Подмосковью, его сотрудники будут контролировать соблюдение правил мотоциклистами, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД РФ.

«Автоинспекторы проконтролируют соблюдение правил дорожной безопасности и использование мотошлемов, будут проверять регистрационные документы и водительские удостоверения у мотоциклистов», - говорится в сообщении.

Особое внимание будет обращено на предупреждение фактов управления мототранспортом несовершеннолетними, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения.

С начала года на территории Московской области зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий с участием мототехники, в результате которых девять человек погибли и 32 получили травмы различной степени тяжести.

Основными причинами таких аварий являются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил перестроения.