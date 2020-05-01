РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мая. Волонтеры «РосМолСпорт Московской области» вручили жителям Люберец свыше 20 комплектов антисептиков и масок, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Лидеры «РосМолСпорт Московской области» - двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев, волонтер Александра Горейда и председатель организации Сергей Агаджанян в рамках акции «Бокс помогает» передали жителям Люберец, находящимся в режиме самоизоляции, 23 комплекта антисептиков и масок», - говорится в сообщении.

Жители получили помощь от Федерации бокса России, в раздаче которой принимают активное участие волонтеры РОО «РосМолСпорт Московской области».

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1 МАЯ

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